Hospital Cantareira CONTRATA profissionais; Confira!

O Hospital Cantareira, instituição especializada no atendimento de qualidade a pacientes com transtornos metais, além de dependência química de toda natureza, está atrás de novos profissionais para compor seu time em São Paulo. Dessa maneira, antes de falar mais sobre o local, confira a lista de cargos ofertados:

Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Copeiro (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Escriturário – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista – São Paulo – SP – Efetivo;

Médico Psiquiatra – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Enfermagem – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Farmácia – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Hospital Cantareira e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre o Hospital Cantareira, é válido destacar que ele dispõe de intenções de curta e média permanência, acompanhamento pós alta, consulta ambulatorial, hospital-dia e pronto atendimento com médicos, enfermeiros e equipe multi profissional altamente especializada.

Além disso, está localizado em uma das regiões mais saudáveis da cidade de São Paulo, com muito verde e ar puro, há 1 Km da estação do metrô Tucuruvi. Ademais, oferece espaço de artes, quadra para prática esportiva, jardim para prática de atividades ao ar livre e socialização, auditório com recurso multimídia para realização de grupo e atividades, espaço lúdico de karaokê, atividades de autocuidado, jardinagem, oficinas de estímulo à criatividade, espaço de leitura, terapia em grupo e individual.

Por fim, vale ressaltar que seu time de profissionais é composto por: Psiquiatras, Médico Clínico Geral, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Educador Físico, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Assistente Social, Oficineiro, Conselheiros.

