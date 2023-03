Hospital Moinhos de Vento anuncia vagas de EMPREGOS; confira os cargos

No Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento anuncia abertura de novas vagas de empregos para profissionais m diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Estagiário nível superior – atendimento ao cliente Estágio – administração e contabilidade Estágio – enfermagem ou psicologia Banco de potencial enfermeiro assistencial Banco de talentos – assistente de atendimento Banco de talentos – auxiliar de alimentação Banco de talentos – auxiliar de farmácia Assistente de atendimento Banco de talentos – atendente de nutrição Banco de talentos Enfermeiro assistencial – emergência adulto Técnico de enfermagem – centro de recuperação Técnico de enfermagem – UTI pediátrica Técnico em enfermagem condutor de ambulância Técnico enfermagem I – tomografia computadorizada Técnico manutenção mecânica Analista gestão ambiental Assistente de contas Assistente marketing conteúdo Consultor transformação social Educador assistente Estágio – engenharia eletromecânica Pesquisador III Enfermeiro assistencial – UI pediatria Estágio – administração, contabilidade e afins Estágio – farmácia Técnico de enfermagem – área cirúrgica Técnico de enfermagem – UTI neonatal Técnico em enfermagem I – UI pediatria Banco de talentos – camareiro temporário Banco de talentos – técnico enfermagem I unidades externas Banco de talentos – cozinheiro temporário

Sobre o Hospital O Hospital Moinhos de Vento nasceu em 1914, com o nome “Hospital Alemão”. Desde 1927, porém, é conhecido como Hospital Moinhos de Vento, combinando ao longo de sua trajetória, a tradição e a inovação. Tendo como base valores como cuidado e compromisso com as pessoas, o Hospital é referência em práticas médicas, assistenciais e gestão, sendo reconhecido nacional e internacionalmente; o Hospital é considerado por muitos, o segundo melhor hospital de todo o Brasil. Cuidado centrado no paciente e valor baseado em desfechos clínicos são algumas das premissas que norteiam o trabalho do Hospital Moinhos de Vento, desde a sua inauguração em 2 de outubro de 1927. Hoje, nossos valores, práticas médicas, assistenciais e de gestão ultrapassam fronteiras, sendo referência nacional e internacional. Fazer parte da marca Moinhos de Vento agrega valor à carreira de profissionais que têm o crescimento como foco. Oferecemos oportunidades em praticamente todas as áreas, propondo aos nossos colaboradores uma trilha de carreira que valoriza as potencialidades e os talentos de cada um. via Hospital Moinhos INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do site e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro. Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui