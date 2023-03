HT Micron DISPONIBILIZA vagas no Sul do Brasil

A HT Micron, indústria que fornece produtos avançados de semicondutores, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos e suas respectivas localidades:

Analista de PCPM – JR – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Analista de P&D Avançado PL – Projetos – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – São Leopoldo – RS – Banco de talentos;

Operador de Processo JR – São Leopoldo – RS – Efetivo: Operar equipamentos dos processos em que o mesmo está habilitado/alocado; Operar microscópio digital e analógico; Realizar e/ou dar suporte na troca de setup nas máquinas correspondentes à sua área; Realizar manuseio de paquímetro.

Mais sobre a HT Micron e como se candidatar

Falando mais sobre a HT Micron, é válido frisar que seu portfólio inclui memórias para computadores, telefones celulares e TV’s inteligentes, além de soluções de conectividade System-in-Package para a Internet das Coisas (IoT).

Além disso, vale destacar que estamos falando de uma empresa brasileira, tendo como principal acionista o grupo sul-coreano HANA Micron, e fica localizados na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Posto isso, a companhia busca profissionais que queiram fazer diferente, dispostos a inovar e crescer junto com esse time!

Confira alguns dos valores da empresa:

Foco no cliente com excelência: Ser um parceiro que os clientes possam confiar;

Colaboração: Alavancar o trabalho coletivo;

Atitude de Dono: Buscar alto desempenho, assumir desafios e responsabilidades;

Diversidade: Valorizamos as habilidades e competências de todas as pessoas;

Inovação: Fazer melhor a cada dia;

Criar valores: Trabalhar com foco em resultado e alta performance coletiva.

