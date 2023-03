Hubert Condomínios ABRE CARGOS para INÚMEROS SETORES

A Hubert Condomínios, administradora de condomínios e imóveis reconhecida no estado de São Paulo por seus padrões éticos, mantendo relações de confiança com clientes e parceiros, está atrás de novos funcionários no mercado. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas ofertadas:

Assistente Administrativo – Centro – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Zona Sul – Morumbi – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Zona Sul – Chácara Santo Antônio – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Zona Oeste – Morumbi – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – Zona Sul – Santo Amaro – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Jundiaí – SP – Efetivo;

Camareira – Zona Oeste – Jardins – São Paulo – SP – Efetivo;

Faxineiro(a) – Zona Sul – Vila Mariana – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Predial – Zona Oeste – Jardins – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Predial – Zona Sul – Alto da Boa Vista – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Alimentos e Bebidas – Zona Sul – São Paulo – SP – Efetivo;

Líder de Facilities – Zona Oeste – Morumbi – São Paulo – SP – Efetivo;

Porteiro Folguista – Zona Sul – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Efetivo;

Porteiro – Zona Sul – Itaim Bibi – São Paulo – SP – Efetivo;

Zelador c/ Moradia – Zona Sul e Zona Oeste – São Paulo – SP – Efetivo;

Zelador – Zona Sul – Brooklin – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Hubert e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Hubert, é válido destacar que são mais de 60 anos de experiência nas áreas de gestão imobiliária e administração de condomínios residenciais, comerciais, associações e loteamentos.

Além disso, trabalha há 67 anos com os síndicos, conselheiros e condôminos no dia a dia, fazendo a gestão das receitas e despesas, otimizando gastos, contratando e treinando colaboradores, sempre preservando e fazendo a manutenção de equipamentos e espaços para minimizar as adversidades.

Acredita que não existe relacionamento sem empatia, por isso o foco é ouvir e interpretar as necessidades do nosso público, e com isso, transformá-las em soluções práticas que facilitem sua rotina.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!