Hugh Grant termina entrevista no tapete vermelho com revirar os olhos no Oscar de 2023

DApesar de ser um dos atores mais elogiados de Hollywood, Hugh Grant não é conhecido por ser um bom esportista em sets de filmagem ou aparições na mídia. E mostrou com a mais estranha das entrevistas no tapete vermelho do Oscar de 2023.

O Notting Hill ator deu Ashley Graham uma entrevista, embora não esteja claro por que ele se ofereceu. Graham fez perguntas muito padronizadas a Grant, embora não tenha saído dessa forma, dadas suas respostas.

A entrevista desconfortável de Hugh Grant no Oscar 2023

Graham primeiro perguntou Conceder qual é a sua parte favorita do Oscar, ao que ele respondeu: “É fascinante, toda a humanidade está aqui. É uma feira de vaidade.” O co-apresentador então acrescentou: “É tudo sobre Vanity Fair, é onde nos soltamos e nos divertimos um pouco”.

Hugh Grant foi então questionado se estava ansioso para ver alguém vencer: “Ninguém em particular”. A entrevista então ficou cada vez mais estranha quando ele foi questionado sobre o que ou qual estilista ele estava vestindo: “Apenas meu terno”.

“Você não fez o terno”, brincou Graham, “quem fez isso?” Ao que Hugh Grant acrescentou: “Não me lembro do meu alfaiate”.

Grant terminou sua entrevista com Graham revirando os olhos

A pergunta final veio com o entrevistador perguntando a Grant se ele gostava de estar em Cebola de vidro: um mistério de Knives Out. O ator britânico então colocou a cereja no topo com sua troca mais desconfortável até então: “Eu mal estava nele, eu estava nele por apenas três segundos”.

Graham então ganhou o prêmio não oficial de melhor atriz por enviar Hugh Grant com a seguinte fala: “Foi bom falar com você”. Grant, por sua vez, mostrou que não queria estar lá e saiu revirando os olhos.