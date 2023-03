‘IA não vai tirar empregos, vai criar empregos’: CEO da Tech Mahindra CP Gurnani

A IA tem sido um tema de debate quando se trata de segurança no trabalho. No entanto, CP Gurnani, CEO e diretor administrativo da Tech Mahindra, acredita que a IA criou empregos em vez de eliminá-los. Em uma recente sessão de perguntas e respostas, ele expressou seu otimismo sobre o impacto da IA ​​generativa e o futuro dos empregos no setor.

No MWC 2023 em Barcelona, ​​Aayush Ailawadi, do Tech Today, perguntou a ele sobre o impacto da IA ​​generativa nas oportunidades de emprego nos próximos meses, Gurnani disse: “Estou muito feliz com a IA generativa. Para mim, ela não tirou empregos. Criou empregos. A tecnologia é o coração de tudo.” Ele acrescentou que os casos de uso da IA ​​generativa ainda estão sendo definidos, o que significa que ela tem potencial para criar mais oportunidades de trabalho no futuro.

O setor de tecnologia tem enfrentado demissões nos últimos tempos, mas Gurnani acredita que não é um inverno tecnológico. Ele disse: “As oportunidades estão apenas surgindo. Os EUA sempre foram aquela sociedade capitalista em que você abre e fecha a torneira.” Ele destacou ainda que empresas de tecnologia de sucesso como Amazon, Microsoft, Google e Apple ainda estão apresentando crescimento em seus resultados. Se eles não exigem tantas pessoas quanto antes, eles estão apenas redefinindo as prioridades.

Gurnani enfatizou a importância da tecnologia e seu impacto na geração de empregos. “A IA não tirou empregos, ela criou empregos”, disse ele. Seu otimismo sobre o futuro do setor de tecnologia reflete o potencial que a tecnologia tem a oferecer nos próximos anos.

Leia também: Tech Mahindra aposta alto em soluções 5G, para obter receita de US$ 1 bilhão com soluções 5G no ano fiscal de 2023