Ian Machado Garry explica briga de torcedores pós-UFC 285: ‘Eu só ia largar e ir embora se ele chegasse perto de mim’

Ian Machado Garry quase conseguiu duas vitórias por nocaute no fim de semana passado.

No sábado, Garry garantiu uma vitória de retorno no UFC 285, nocauteando Song Kenan no terceiro round após ser eliminado no primeiro. A vitória foi a décima primeira da carreira do meio-médio irlandês e a quarta dentro do octógono. Mas depois, o ex-campeão do Cage Warriors quase somou outra vitória fora do octógono quando quase se desentendeu com um grupo não identificado.

Em um clipe que circulou na internet depois de sábado, Garry é visto trocando palavras com um homem que está posando de forma combativa – e parece não ter ideia do que Garry faz da vida.

Eu estava abraçando Ian quando ele foi esbarrado pelo homem. Ian pensou que eu também havia sido atingido, já que estávamos próximos e o chamou. O vídeo começa aqui: O homem quer lutar contra o Ian e eu estou no meio perguntando “ele sabe quem é?”pic.twitter.com/CVVpJ3vrkg — Nelly (@VovóKhabib) 6 de março de 2023

Falando com Ariel Helwani na segunda-feira, Garry explicou exatamente o que aconteceu e revelou o quão perto a situação chegou ao fim.

“Esse maldito perdedor”, disse Garry em A Hora do MMA. “Estou sentado lá com toda a minha equipe. Estou sentado lá com cerca de oito ou nove pessoas, e [UFC fan] vovó Khabib veio até mim e disse, ‘Ei, Ian! Posso tirar uma foto? Claro que você pode. Então a gente começa a conversar e ela fica conversando… e enquanto eu estou conversando com ela, eu só ouço esse cara gritando e gritando, vindo por onde estavam todos os carros.

“[He said]’Mano, essa é a foda mais fácil [$50,000] que já fiz na vida! Eu sou demais!’ Ele está apenas gritando e gritando, e eu não sei se ele está louco ou o que ele está fazendo, mas então ele simplesmente esbarrou em mim. E eu apenas me virei para ele e disse, ‘Ei, relaxe.’ E ele disse, ‘Ou o quê?!’ E eu vou [adopts an expression of incredulity], e eu apenas rio. Eu apenas começo a rir e olhar para ele como, ‘Desculpe?’

‘Ou o que?! Eu sou um lutador. Eu faço essa merda!’ [I said]’Oh sério? Realmente? Você faz essa merda?’ Ele é como, ‘Sim, você não quer nada dessa fumaça!’ E então seu amiguinho gordinho ficou parado com a porra de seu blazer rosa dizendo: ‘Sim, você não quer nada disso’, e eu fiquei tipo ‘Ha!’

“Enquanto isso, [my wife] Layla estava parada na minha frente com o bebê dizendo, ‘Ian, se você fizer alguma coisa, você perderá seu visto, você não poderá lutar aqui.’ E eu estou olhando para esse cara neste momento, e Layla está tipo, ‘Ele está se movendo?’ [I said]’Não, e se ele se aproximar um passo, eu vou chutá-lo nas bolas’, e eu começo a esvaziar meus bolsos, porque do jeito que ele olhou, parecia que ele estava coca ou algo assim, porque ele não estava pensando.

“Então eu apenas lentamente esvazio meus bolsos, e [I was] tentando passá-lo de volta, porque eu ia deixar cair [him] e vá se ele se aproximar de mim.

Felizmente, essa situação não aconteceu – nenhum soco foi desferido e a situação se acalmou pacificamente. Garry seguiu seu caminho e continuou suas comemorações pós-luta. Mas, disse Garry, aquele estranho aleatório não sabe o quão perto ele chegou de estar em uma situação muito ruim.

“Estou aqui com todos os meus amigos e familiares”, disse Garry. “Minha esposa está lá, meu bebê está lá, tenho minha nutricionista, tenho meu treinador de força e condicionamento, tenho companheiros de equipe, tenho gestão lá. Se esse cara vai olhar para mim assim e tentar ser um idiota, na frente de todas essas pessoas – posso ouvir as pessoas dizendo: ‘Esse cara sabe com quem está falando? ? Não tem como ele saber, porque se soubesse, ele teria se fodido. Mas ele estava fora de si.

“Nunca lutei fora do octógono porque sou muito esperto, mas precisei de tudo, com o jeito que ele estava me encarando, para não ir para cima dele. Era como se ele quisesse me matar do jeito que ele olhou para mim, e eu pensei, eu vou te deixar inconsciente se você der um passo à frente. Um passo à frente ou diga mais uma palavra, vou acabar com você. Mas eu tive que manter meu coo

“Apenas fique aí, olhe nos olhos dele, se ele quiser medir, no final do dia não há como ele vencer, então deixe-o em paz. Tenho certeza de que ele saiu e teve uma ótima noite.