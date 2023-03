Ian Machado Garry sobre ser derrubado no UFC 285: ‘Fui um idiota, foi isso que aconteceu’

Ian Machado Garry está feliz com seu desempenho no UFC 285, exceto por um deslize quase catastrófico.

No UFC 285, Garry lutou contra Kenan Song em uma luta preliminar, onde o invicto candidato irlandês teve sem dúvida o maior susto de sua jovem carreira. Perto do final do primeiro round, Song derrubou Garry com um gancho de esquerda desagradável que quase levou à primeira derrota de Garry na carreira. Falando com Ariel Helwani em A Hora do MMAGarry reconheceu que estava mal e que era tudo obra dele.

“Fui um idiota, foi isso que aconteceu”, disse Garry. “Eu disse a mim mesmo – se você observar o canto, voltei e contei ao meu canto exatamente o que aconteceu. Eu disse: ‘Minha culpa. Eu fodi tudo.’ Dei um tiro que sabia que me colocaria em perigo e não sei por que o fiz.

“Fui jab no corpo e depois jab alto, e toda vez que eu ia alto, ele levantava os cotovelos. Ele não queria nenhum dano em seu rosto… Então eu rasguei o corpo com a direita e pensei, ‘P***, eu poderia sentar com ele se eu fosse para uma injeção de fígado esquerdo.’ E então eu pensei: ‘Não faça isso porque você vai se deixar aberto para uma grande jogada de poder’, e então eu fui e fiz de qualquer maneira!

“Então é minha culpa por ficar um pouco ganancioso. Não tenho mais ninguém para culpar além de mim mesmo. E eu sabia disso antes de lançar o tiro.

No final das contas, Garry foi capaz de sobreviver até o final do round, se reagrupar e assumir a luta, vencendo por nocaute técnico no terceiro round. A vitória é a décima primeira da carreira de Garry e a quarta no UFC, e embora ele obviamente não esteja feliz por ter sido pego no primeiro round, o ex-campeão meio-médio do Cage Warriors diz que mostrou que pode lidar com a adversidade e ainda trabalhar.

“Foi uma ótima foto”, disse Garry. “Quando você olha para a câmera lenta, foi perfeito. Então errei, ele capitalizou e me recuperei bem. Então, se alguma coisa, isso apenas mostra que não apenas falo e faço o trabalho, se algo der errado e a adversidade precisar ser superada, eu supero e passo com louvor. Porque na segunda e na terceira rodada, eu fodi com ele. E mesmo no primeiro round, dominei toda a luta do início ao fim, exceto por aquele pequeno golpe que o levou ao sucesso. Tirando o erro que cometi, ele não teve sucesso.”

Irlandês de 25 anos e com sete vitórias por paralisação em seu currículo, Garry é visto por alguns como o sucessor de Conor McGregor, e Garry certamente espera provar isso com o tempo. Na verdade, Garry quer agilizar esse processo voltando à ação quase imediatamente. Depois de sua vitória sobre Song, Garry usou sua entrevista pós-luta para pedir uma vaga no próximo card do UFC 287, que acontecerá em Miami, e “The Future” se apega a isso.

“Eu adoraria lutar em 8 de abril”, disse Garry. “Obviamente não sei se o UFC vai conseguir dar a volta por cima tanto. Falei com o Sean Shelby antes de lutar, disse a ele que queria entrar lá e finalizar essa luta e não vou me machucar. Ele disse ‘Vamos ver o que podemos fazer. Obviamente, vamos pegar o dia 4 de março e ver como você se sai. Porque você nunca sabe com uma luta. É uma luta no final do dia, você pode quebrar a mão com um tiro. Então, quando peguei o microfone depois, foi tipo, ‘Ei, Sean, Dana, Hunter, vamos fazer isso acontecer.’ Moro meia hora de onde estamos lutando. Para virar em cinco semanas e ter duas apresentações, duas finalizações consecutivas, depois de estar longe do esporte para tirar um tempo para ser pai e estar lá para minha esposa, é uma boa maneira de fazer a bola rolar novamente e mostrar ao mundo do MMA que estou de volta, e que vim para ficar.”

E quanto a um adversário, Garry não é muito exigente. Existem alguns nomes que ele olhou que Garry diz que podem fazer sentido, mas, no final das contas, ele está pronto para lutar contra qualquer um que também esteja disposto a intervir com um mês de antecedência.

“Eu queria lutar contra Bryan Barberena porque o chamei, mas ele aceitou a luta contra Gunnar Nelson em cima da hora”, disse Garry. “Há pessoas que estou olhando. Estou saindo com Michael Moraes, ele está invicto por 14 a 0, já o vi comentar emojis de olhos em minhas postagens. Eu sou jogo para isso. E há outras pessoas, como Alex Morono. Ele vem de quatro vitórias consecutivas. Seria bom entrar e enfrentar alguém do calibre dele. Eu sei que vi pessoas online marcando a mim e a Nico Price. No final do dia, eu realmente não dou a mínima. Há muitas opções, muitas pessoas que oferecem diferentes conjuntos de habilidades, diferentes confrontos estilísticos, e isso é sobre Sean Shelby e o UFC, queremos dar a você esse cara e ver se ele vai te testar. No final do dia, muitas pessoas vão [chat] online e não assinam os contratos. Se Sean Shelby me enviar um contrato com o nome de alguém, eu assino, despacho e luto no dia 8 de abril. Esse é o meu objetivo. Não vejo por que não posso fazer isso acontecer.