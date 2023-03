IC Transportes VOLTA A CONTRATAR; Veja os cargos!

A IC Transportes, empresa dedicada ao transporte rodoviário de produtos sólidos, líquidos e gases a granel, exercendo esta atividade há mais de três décadas, está atrás de novos colaboradores para compor seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Processos Pleno – Sumaré – SP – Efetivo;

Analista de Programação e Controle de Manutenção PL (PCM) – Sumaré – SP – Efetivo;

Assistente de Recebimento Fiscal – Sumaré – SP – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Cubatão – SP – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Sumaré – SP – Efetivo;

Cozinheiro (a) Industrial – Sumaré – SP – Efetivo;

Motorista de Caçamba – Região de Sumaré – SP – Efetivo;

Motorista de Tanque – Região de Sumaré – Sumaré – SP – Efetivo.

Mais sobre a IC Transportes e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais detalhes sobre a IC Transportes, é importante frisar que a marca é responsável por realizar transportes intermunicipais e interestaduais, atuando principalmente na região Sudeste do país. Prezando pelo treinamento e capacitação de seu pessoal com programas de segurança, meio ambiente, adequação do transporte em parceria com o cliente e renovação de frota, proporciona um atendimento de qualidade aos clientes.

Além disso, a IC Transportes conta com 28 unidades em 11 estados do Brasil: Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. Todas as unidades estão conectadas em tempo real com a matriz e possuem modernas ferramentas de controle para atender as diversas demandas do mercado de transporte.

