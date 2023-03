iCrop ABRE VAGAS em GO, BA e MG

A iCrop, empresa de gestão de irrigação, que tem como objetivo levar ao irrigante informações que gerem resultados financeiros e ambientais para o negócio, está atrás de novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Assistente Técnico(a) de Irrigação – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Assistente Técnico(a) de Irrigação – Formosa – GO – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de Talentos;

Consultor de Vendas Externo Sênior – Uberlândia – MG – Efetivo;

Consultor Técnico(a) de Irrigação Júnior – Patrocínio – MG – Efetivo;

Consultor Técnico(a) de Irrigação Júnior – Pirapora – MG – Efetivo;

Consultor Técnico(a) de Irrigação Júnior – Jaíba – MG – Efetivo;

Programa de Estágio – Luís Eduardo Magalhães – BA – Estágio;

Programa de Estágio – Formosa – GO – Estágio;

Técnico de Saúde e Segurança no Trabalho – Uberlândia – MG – Efetivo.

Mais sobre a iCrop e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a iCrop, é válido frisar que a companhia cuida de todo o processo de irrigação: projeto, decisão diária de lâmina e controle mensal do custo de energia do sistema, com visitas periódicas e relatórios em cada etapa do processo.

Além disso, contamos com a plataforma de gestão de irrigação mais inovadora do mercado, a iCrop Vision, e com a maior rede de estações meteorológicas estrategicamente distribuída do Brasil.

Por fim, seus consultores estão próximos dos principais polos de irrigação do país, o que permite combinar a praticidade e a confiabilidade das ferramentas de monitoramento remoto com o conhecimento e a experiência dos especialistas, a fim de garantir ao irrigante alta performance produtiva e a segurança dos cultivos.

Fonte: Notícias Concursos