IDT/SINE abre mais de 100 vagas de EMPREGOS em Juazeiro do Norte – CE

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho e o Sistema Nacional de Empregos (IDT/SINE) de Juazeiro do Norte abre novas 114 vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Marceneiro de móveis Mecânico de auto em geral Mecânico de motocicletas Pintor de automóveis Polidor de automóveis Soldador Técnico de contabilidade Vendedor em domicílio Vendedor interno Carpinteiro de carrocerias Consultor de vendas Cortador de cana-de-açúcar Costureiro na confecção em série Ajustador de fôrmas (concreto) Alinhador de direção Analista contábil Balconista de açougue Costureiro, a máquina na confecção em série Digitador de fotocomposição Encarregado de açougue Gerente de supermercado Vendedor porta a porta Vendedor pracista Montador de móveis e artefatos de madeira Nutricionista Operador de retro-escavadeira Operador de rolo compactador Eletricista de instalações de veículos automotores Eletricista de manutenção industrial Assistente de engenharia (construção civil) Auxiliar de contabilidade VAGAS exclusivas para PCD Auxiliar de expedição Empacotador, a mão Montador de estruturas de aço Operador de caixa Repositor – em supermercados Atendente de lanchonete Atendente de lojas Atendente de telemarketing Auxiliar administrativo

Sobre o SINE O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine. gov.br

INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para o e-mail: vagas.eusebio@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro. Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui