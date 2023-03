IDT/SINE promove novas VAGAS de EMPREGOS em Aracati – CE

No estado do Ceará, aPrefeitura Municipal de Aracati via Sistema Nacional de Emprego (SINE) e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) promove abertura de um novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Camareira de hotel Consultor de vendas Editor de web Torneiro mecânico Vendedor interno Vendedor pracista Motorista de caminhão Motorista entregador Professor de ensino especial na área de deficiência múltipla Assistente administrativo Assistente de laboratório industrial Auxiliar administrativo Auxiliar de limpeza Auxiliar de marceneiro Barman Zelador Empregado doméstico arrumador Empregado doméstico faxineiro Recepcionista, em geral Técnico de edificações Técnico de rede (telecomunicações) Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Fiscal de prevenção de perdas Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações

Sobre o SINE

Criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado.

Via sistema, disponibiliza vagas, convoca candidatos para entrevistas de emprego e monitora os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para o e-mail: vagas.eusebio@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

