IF Baiano recebe inscrições para especialização em Ensino de Química e Física

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) abriu o período de inscrição para Processo Seletivo da especialização em Ensino de Química e Física para o Ensino Médio. De acordo com o edital, a oferta total da instituição é de 30 vagas para o Campus Senhor do Bonfim.

Segundo o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 3 de abril. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site do IF Baiano.

A especialização tem carga horária de 435 horas e contará com um trabalho de conclusão (60 horas). Ainda conforme o edital, são objetivos do curso:

I – Aprimorar o exercício da docência nas disciplinas de Química e Física no Ensino Médio;

II – Contribuir com a formação de professores de outras áreas que já lecionam Química e/ou Física; e

III – Aperfeiçoar recursos humanos no estado da Bahia para atuarem nos espaços formais e não-formais no ensino de Química e Física no Ensino Médio.

Processo de Seleção

Somente estudantes que possuam graduação completa, preferencialmente na área de Química ou Física, poderão participar desse processo seletivo. A classificação dos candidatos contará com três etapas.

A 1ª etapa consiste na análise da Proposta de Pesquisa e é de caráter eliminatório e classificatório. Já a 2ª etapa consiste na análise do Currículo Lattes, enquanto a 3ª etapa contará com uma Entrevista. Portanto, no momento da inscrição, os candidatos deverão enviar todos os documentos solicitados através do edital.

Resultados

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da 1ª e da 2ª etapa está previsto para o dia 24 de abril, com recebimento de recursos no dia 26 seguinte. Os aprovados nessas duas etapas serão convocados para a 3ª etapa (Entrevista) no período de 3 a 12 de maio. O IF Baiano publicará o resultado da 3ª etapa em 16 de maio, com recebimento de recursos no dia 17 seguinte.

Já a publicação do resultado preliminar está previsto para o dia 22 de maio. Após a análise dos recursos, o resultado final será publicado no dia 1º de junho.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM divulgou as principais datas do Vestibular de Inverno 2023 e do Vestibular de Verão 2024; saiba mais.