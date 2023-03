IF Sudeste MG recebe inscrições para vagas ociosas até quarta-feira (8)

O edital indica ainda que o preenchimento das vagas ociosas dos cursos técnicos e especialização técnica será feito por ordem de inscrição, de modo que não contará com a aplicação de provas próprias.

Para o preenchimento das vagas nos cursos de graduação, a seleção seguirá o mesmo critério do Processo Seletivo 2023/1. Desse modo, a classificação será feita por meio da nota obtida em uma edição anterior do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), sem que a ordem de inscrição afete a seleção.

Para realizar a inscrição para a seleção dos cursos técnicos integrados, o candidato deve ter concluído o Ensino Fundamental. Para inscrição nos cursos técnicos concomitantes/subsequentes, é pré-requisito já estar matriculado pelo menos no 2º ano (ou já ter concluído o Ensino Médio). Por fim, os cursos de graduação exigem o Ensino Médio completo.

Acesse o site do IF Sudeste MG para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFT encerra nesta segunda-feira (6) o período de inscrição para o Vestibular 2023/2; saiba mais.