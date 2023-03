IFCE abre período de inscrição para Processo Seletivo 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 19 de março. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, por meio do site do IFCE.

Além disso, os inscritos devem realizar a entrega da documentação indicada no edital no período de 3 a 20 de março. O procedimento deverá ser feito no campus para o qual o estudante realizou a inscrição.

Processo Seletivo 2023/2

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos será feita por meio das notas constantes no Histórico Escolar. Desse modo, os candidatos deverão apresentar o documento com o registro das notas obtidas durante o Ensino Fundamental.

Ao todo, o IFCE está ofertando 2.375 vagas em 32 opções de cursos técnicos para ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo de 2023.

As oportunidades são para três modalidades de cursos: concomitante (simultâneo ao Ensino Médio), integrado (Ensino Médio integrado ao ensino técnico) e subsequente (para quem já concluiu o Ensino Médio).

Há oportunidades nos seguintes polos: Aracati, Acaraú, Acopiara, Baturité, Camocim, Cedro, Canindé, Crateús, Crato, Guaramiranga, Itapipoca, Iguatu, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Mombaça, Paracuru, Pecém, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Tauá, Ubajara e Umirim.

De acordo com o cronograma, a divulgação da lista das inscrições deferidas está prevista para o dia 30 de março. A publicação da classificação preliminar será feita no dia 5 de abril, enquanto a classificação preliminar será liberada no dia 14 seguinte.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

