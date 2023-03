IFMS abre matrículas para especialização gratuita EaD

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu o período de inscrição para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas no curso de especialização em Estratégias para Conservação da Natureza. O curso será ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o cronograma, os interessados deverão realizar as inscrições até o dia 26 de março. As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site de Seleção do IFMS. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para participar do curso, é pré-requisito ter graduação completa em curso reconhecido pelo Ministério da Educação e atuar como docente na educação básica ou como profissional das funções administrativas da educação básica ou do ensino superior.

Seleção

Conforme o edital, o processo seletivo não contará com a aplicação de provas. A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico. O sorteio está marcado para o dia 30 de março. A divulgação do resultado preliminar do sorteio está prevista para o dia 4 de abril, com recebimento de recursos até o dia 6 seguinte.

De acordo com o cronograma, a classificação final da seleção, com a lista de aprovados em 1ª chamada, será liberada no dia 7 de março. Os candidatos convocados deverão realizar as matrículas no período de 10 a 14 do mesmo mês.

O edital estabelece ainda que a oferta total do IFMS é de 360 vagas para a especialização em Estratégias para Conservação da Natureza, cuja carga horária é de 18 meses.

Apesar de ser EaD, o curso contará com uma disciplina ministrada presencialmente. Os polos para os encontros presenciais são os seguintes: Aparecida do Taboado, Bataguassu, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Costa Rica, Dourados, Jardim, Miranda, Porto Murtinho e Rio Brilhante.

Veja o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFCE abre período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2; saiba mais.