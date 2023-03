IFNMG abre matrículas para Vestibular Simplificado 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular Simplificado 2023. As oportunidades ofertadas são para ingresso no Campus Arinos no 1º semestre letivo do ano. Os interessados poderão realizar as inscrições até 16h do dia 16 de março.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Poderá se candidatar a uma das vagas as pessoas que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O edital indica ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Processo de seleção

A classificação dos inscritos será feita a partir do desempenho obtido em prova aplicada pelo IFNMG. Conforme o edital, a aplicação da Prova de Redação está prevista para o dia 17 de março, às 19h (horário de Brasília). A aplicação das provas será feita no Auditório do IFNMG, no Campus Arinos.

No dia da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar-se com o documento de identificação com foto, indicado na Formulário de Inscrição, para garantir seu ingresso no local de prova.

Vagas e resultados

A oferta do IFNMG contempla o ingresso nos cursos Bacharelado em Administração, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão Ambiental. Os cursos são ministrados de forma presencial, no turno da noite.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 20 de março, com o recebimento de recursos até as 16h do dia 21 seguinte. Já a publicação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 22 de março. Na mesma data, o IFNMG divulgará as orientações para as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

