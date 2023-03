IFPI convoca aprovados para Licenciatura em Pedagogia EaD

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) está ofertando 400 vagas para curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade de Educação a Distância (EaD), através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). De acordo com o edital, as inscrições foram recebidas até o dia 17 de março.

Após alteração do cronograma, o IFPI publicou nesta segunda-feira, dia 27 de março, o resultado final do processo seletivo. Desse modo, os candidatos podem consultar a lista de convocados em 1ª chamada através do site do IFPI.

De acordo com o cronograma, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 28 e 29 de março, próximas terça e quarta-feira. Os candidatos deverão apresentar de forma virtual os documentos indicados no edital dentro desse prazo para garantir a sua vaga.

A publicação da lista de aprovados na 2ª chamada está prevista para o dia 30 de março, com recebimento das matrículas no dia 31 seguinte.

Como foi a seleção?

De acordo com o edital do processo seletivo, a classificação dos candidatos foi feita exclusivamente por meio do aproveitamento do desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Desse modo, somente os candidatos que tenham feito uma das edições do exame indicadas no edital puderam participar da seleção. O IFPI aceitou para fins de classificação as notas das edições do exame ocorridas entre os anos de 2018 e 2023. Além disso, para participar, o Instituto exigiu que o candidato tenha o Ensino Médio completo.

O edital indica ainda que a oferta total do IFPI em parceria com a UAB é de 400 vagas para o curso de Pedagogia. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes polos de apoio presencial: Parnaíba, Redenção do Gurguéia, Monsenhor Gil, Palmeirais, Santa Cruz do Piauí, Luzilândia, Paulistana e Pio IX.

O curso contará com encontros presenciais marcados previamente. Esses encontros presenciais estão previstos para acontecer aos sábados. Conforme o calendário, o início das aulas está previsto para 10 de abril.

