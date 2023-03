IFRN encerra inscrições do Processo Seletivo 2023/1 para vagas remanescentes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) encerra às 23h59 deste domingo, dia 26 de março, o período de inscrição do Processo Seletivo 2023/1 que visa o preenchimento de vagas remanescentes nos Cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Subsequente.

Conforme as orientações do edital, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site do IFRN. O edital estabelece ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Somente os candidatos que possuem o Ensino Médio completo poderão participar desse Processo Seletivo. Nesse sentido, os selecionados deverão apresentar certificado de conclusão e o histórico escolar do Ensino Médio.

Processo de seleção

O IFRN não aplicará provas para a seleção dos candidatos. A classificação para o preenchimento das vagas será feita a partir de sorteio eletrônico dos candidatos

regularmente inscritos.

Ainda conforme o edital, o Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN realiza integralmente o procedimento de Sorteio Eletrônico. Serão considerados aprovados os primeiros sorteados para as vagas ofertadas por campus/curso/turno. Os demais candidatos, ao campus/curso/turno, estarão habilitados e poderão vir a ocupar possíveis vagas remanescentes.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, o IFRN está ofertando 421 vagas em diversos cursos técnicos para ingresso ainda no 1º semestre letivo deste ano. Os cursos serão ofertados na modalidade presencial, com turmas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Há oportunidades para os campi de São Paulo do Potengi, Santa Cruz, Parnamirim, Parelhas, Nova Cruz, Natal, Mossoró, Lajes, Ipanguaçu, Ceará-Mirim, e Apodi.

Resultado e matrículas

Segundo o cronograma, o IFRN divulgará o resultado final amanhã, dia 27 de março (segunda-feira), por meio de seu site. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas no período das 8h do dia 28 de março às 17h do dia 29 de março, com a entrega da documentação solicitada. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Acesse o site do IFRN para mais informações.

