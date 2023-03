Iggy Azalea revela em que gasta seus ganhos do OnlyFans: carros, barcos, diamantes…

Aalém de ser um artista musical famoso, Iggy Azalea também recebe milhões de dólares com a venda de fotos e vídeos explícitos dela mesma no OnlyFans.

Agora, a rapper revelou por meio de suas contas de mídia social em que ela gasta seus ganhos.

“Estou gastando o dinheiro em carros, barcos e diamantes e também não me sinto mal com isso”, disse ela.

No mês passado, o músico nascido na Austrália foi fotografado posando em um iate de luxo nas Bahamas. Ela também comprou uma nova casa em fevereiro e um Rolls-Royce Phantom no valor de um milhão de dólares australianos.

Iggy Azalea responde às críticas do OnlyFans

Iggy Azalea também respondeu àqueles que questionaram o lançamento de seu perfil OnlyFans.

“Provavelmente não é uma compra financeira inteligente se você é um rapper que precisa iniciar um OnlyFans para complementar sua renda musical inexistente, mas ei, parabéns!” um usuário twittou.

“Fiz 70 shows esgotados em arenas com Pitbull nos últimos dois anos e vendi uma parte dos meus masters por oito dígitos há menos de três meses”, disparou o cantor.

“Eu tenho o mesmo gerente de patrimônio que George Clooney. E sim, um OnlyFans. Você é chato!”

Quanto ganha Iggy Azalea através do OnlyFans?

Atualmente, o aplicativo cobra dos assinantes 25 dólares por mês, mas os usuários precisam pagar mais por meio de upsells para acessar mais conteúdo exclusivo.

“Os homens me pagam para dizer a eles que eles são um pedaço de merda”, ela se gabou em ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’ –

“Eles vão me enviar cerca de seiscentos dólares só para enviar uma nota de voz como ‘Eu nunca chuparia seu nojento p*** de p***! meu cachorro lambe esse pau.

“Eles dão 200 dólares ou 300 dólares e eu fico tipo, eu gosto desse jogo!”