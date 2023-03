Imagens angustiantes divulgadas do atirador de Nashville entrando na escola

PA polícia divulgou as imagens do suspeito de 28 anos Audrey Hale entrando em uma escola de Nashville antes de matar três crianças de nove anos e três adultos.

Hale foi morta a tiros em um confronto com a polícia depois que ela atirou neles de uma janela do segundo andar da escola.

O evento aconteceu na The Covenant School, que é uma academia cristã. A filmagem mostra ela atirando pelas janelas na frente da escola antes de entrar, abrindo lentamente as portas para aparentemente procurar vítimas em potencial.

Hale estava armado com dois fuzis e uma espingarda. Ela também usava uniforme militar e um chapéu vermelho. Ela chegou à escola em um Honda Fit, como mostram as imagens do circuito interno de TV.

A polícia informou que Hale era um ex-aluno da escola e chefe de polícia de Nashville John Drake disse durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira: “Temos um manifesto, temos alguns escritos que estamos revisando que dizem respeito a esta data, ao incidente real. Temos um mapa desenhado de como tudo isso iria acontecer. “

Durante a conferência de imprensa, Drake referente à Hale usando pronomes femininos e disse que Hale se identifica como transgênero. Outro porta-voz disse que Hale usou os pronomes ele/ele, de acordo com uma página do LinkedIn que eles usaram.

As vítimas do ataque na segunda-feira foram Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e Williams Kinneytodos com apenas 9 anos, e guardião Mike Hill61 anos, professora substituta Pico Cynthia61, e Katherine Koonce60 anos, que era o diretor da escola.

Os enlutados se reuniram na Igreja Metodista Unida de Belmont. “Precisamos recuar. Precisamos respirar. Precisamos lamentar”, disse Paul Purdueo pastor sênior da igreja.

“Precisamos nos lembrar. Precisamos abrir espaço para outras pessoas que estão sofrendo. Precisamos ouvir o choro de nossos vizinhos.”