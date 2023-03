Imagens arrepiantes da erupção do vulcão Merapi, na Indonésia

Tele vulcão Merapicom quase 3.000 metros de altura, está entre os vulcões mais ativos da Indonésia, entrando em erupção no último fim de semana.

Sua última atividade em 2010 matou mais de 300 pessoas e está localizada na região especial de Yogyakarta.

merapi está atualmente ejetando nuvens quentes e fluxos de lava de até sete quilômetros, conforme explica a própria agência do país.

“O Monte Merapi novamente ejetou nuvens quentes e avalanches (APG) no sábado (3/11) às 12:12 WIB em direção Rio Bebeng/Krasak”, escreveu a agência no Twitter.

“O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Tecnologia de Desastres Geológicos (BPPTKG) para o Região Especial de Yogyakarta disse que a erupção ainda continuava às 12h31.”

Quão séria é a erupção deste sábado?

A agência alertou os moradores da comunidade próxima a interromper qualquer atividade na zona de perigo, embora nenhuma vítima foi relatada até agora, acrescentando que as casas seriam evacuadas se o rio de lava atingir sete quilômetros de comprimento.

Até o momento, as cinzas vulcânicas afetaram pelo menos oito aldeias próximas ao vulcão e, com uma altura total de 2.968 metros, o Monte Merapi está localizado a cerca de 30 quilômetros ao norte da cidade de Yogyakarta, mas cerca de 250 mil pessoas vivem em vilas e casas antes de chegar ao local.

O última grande erupção do vulcão foi em 2010quando mais de 300 pessoas morreram e dezenas de milhares foram deslocadas.

Em 2020 já apresentava um elevado ritmo de atividade, mas só em 2023 voltou a expelir gases e lava.

Casa para quase 130 vulcões ativosA Indonésia fica no chamado ‘anel de fogo’ no Pacífico, onde as placas continentais que se encontram causam alta atividade vulcânica e sísmica.