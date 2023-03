Imagens de drone mostram explosão dramática de trem em Ohio

CResíduos contaminados do local de um descarrilamento de trem em Ohio começaram a ser removidos novamente na segunda-feira, depois que preocupações foram levantadas durante o fim de semana sobre a supervisão de onde estava sendo enviado, disseram autoridades federais.

O Agência de Proteção Ambiental também anunciou que dois novos locais de resíduos perigosos receberão alguns dos carregamentos – um incinerador em Grafton, Ohio, e um aterro sanitário em Roachdale, Indiana.

A EPA agora está perto de ter instalações certificadas suficientes para retirar todo o lixo do local do descarrilamento de 3 de fevereiro no leste da Palestina, disse Debra Shore, administradora regional da agência.

As autoridades ordenaram no sábado que a Norfolk Southern “pause” os embarques para permitir medidas adicionais de supervisão.

Sobre 1,8 milhões de galões de resíduos líquidos foram coletados no local do descarrilamento, de acordo com a Ohio EPA.

Alguns dos resíduos líquidos restantes vão para uma instalação em Vickery, Ohio, para descarte em um poço de injeção subterrâneo. A Norfolk Southern também está enviando resíduos sólidos para um incinerador em East Liverpool, Ohio.

Ninguém ficou ferido quando 38 vagões descarrilaram há mais de três semanas.

Depois que os temores sobre uma potencial explosão cresceram, as autoridades optaram por liberar e queimar cloreto de vinil tóxico de cinco vagões-tanque, enviando fumaça preta para o céu.

Funcionários federais e estaduais disseram repetidamente que testes de ar na vila e dentro de centenas de casas não detectaram nenhum nível preocupante de contaminantes.

O estado também disse que o município local sistema de água potável é seguro. Apesar das garantias, muitos moradores estão preocupados com o que foram expostos e como isso afetará a área.