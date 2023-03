Imagens do tiroteio na escola de Nashville quando a polícia e equipes de ambulância chegam ao local

Aautoridades dizem três crianças e três adultos foram mortos em um tiroteio em uma escola cristã particular em Nashville na segunda-feira.

A polícia diz que suspeito está morto depois de um confronto com os oficiais.

A violência ocorreu em A Escola da Aliança, uma escola presbiteriana por cerca de 200 alunos desde a pré-escola até a sexta série. Também não ficou claro se mais alguém foi ferido no ataque na segunda-feira.

Os assassinatos ocorrem quando as comunidades em todo o país estão se recuperando de uma crise onda de violência escolar, incluindo o massacre em uma escola primária em Uvalde, Texas, no ano passado; um aluno da primeira série que atirou em seu professor na Virgínia; e um tiroteio na semana passada em Denver que feriu dois administradores.

As vítimas de Nashville foram declaradas mortas ao chegarem ao Hospital Infantil Monroe Carell Jr., de acordo com Craig Boerner, porta-voz do Vanderbilt University Medical Center, afiliado ao hospital infantil.

Não ficou imediatamente claro se mais alguém foi ferido no ataque. Outros alunos caminharam para a segurança na segunda-feira, de mãos dadas ao deixar a escola cercada por carros da polícia, para uma igreja próxima para se reunir com seus pais.

O atirador morreu após ser “contratado por” oficiais, Metro Nashville Police disse em um post no Twitter. Não ficou imediatamente claro se o atirador se suicidou ou foi baleado pela polícia.

O corpo de bombeiros disse que respondeu a um “agressor ativo”, mas não deu detalhes. Outros detalhes sobre o tiroteio não estavam disponíveis imediatamente.

Policiais com fuzis, coletes pesados ​​e capacetes podiam ser vistos caminhando pelo estacionamento da escola e contornando o perímetro gramado do prédio na manhã de segunda-feira.