Imposto de Renda: mais de 1 milhão de declarações do IR foram enviadas à Receita Federal no primeiro dia do prazo oficial

A Receita Federal recebeu mais de 1 milhão de declarações referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) no dia 15 de março, o que equivale a um número quase 10 vezes maior do que o volume de declarações entregues no primeiro dia oficial para essa entrega no ano de 2022.

No dia 15 de março de 2023 iniciou-se o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, assim sendo, foram enviadas 1.050.023 declarações, um volume que ganhou destaque, já que no ano passado, 130.099 declarações foram entregues no primeiro dia prazo oficial.

IR: alteração do prazo

A Receita Federal modificou o prazo oficial para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2023, dessa forma, o prazo termina em 31 de maio. A mudança no prazo ocorreu por conta da declaração pré-preenchida, para que os contribuintes pudessem acessá-la.

O prazo para a declaração do imposto de renda iniciava-se no primeiro dia útil de março e terminava no último dia útil de abril. A alteração no prazo pode ser uma das razões para esse número elevado de declarações no primeiro dia, já que o contribuinte ganhou tempo para a realização da entrega.

Dados oficiais e multa por atraso

De acordo com informações oficiais da Receita Federal, espera-se cerca de 39,5 milhões de declarações em 2023, sendo um número superior ao registrado em 2022, quando foram recebidas 36.322.912 declarações.

A multa para quem enviar a declaração após o prazo oficial é de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido, a depender do valor maior, já que é o que prevalece. Além da alteração quanto ao prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para 2023, também há novidades relacionadas a maneira como ocorrerá a restituição.

Restituição via Pix e declaração pré-preenchida

Já que é possível solicitá-la via Pix, além disso, o contribuinte também pode utilizar a declaração pré-preenchida e receber a restituição com prioridade, após os idosos e as pessoas com necessidades especiais; o que pode ser outra explicação para a elevação do volume de entregas no primeiro dia.

Além disso, a Receita Federal ampliou os dados disponíveis na declaração pré-preenchida, reduzindo o número de erros e atualizando informações relevantes como criptoativos e imóveis registrados em cartório.

O investidor da Bolsa de Valores (B3) também tem vantagem para a declaração de 2023, pois só é necessário declarar quem fez grandes vendas ou obteve lucros nas aplicações.