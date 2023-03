A partir do próximo dia 15, começará o período para a declaração anual do Imposto de Renda. É necessário declarar o imposto de renda no período de 15 de março a 31 de maio, assim sendo, os rendimentos referentes a 2022 precisam ser declarados para a Receita Federal.

Imposto de Renda: saiba como consultar o informe de rendimentos referente às movimentações sobre seus investimentos na B3

Confira como detalhar seus investimentos referentes a 2022, através do seu informe de rendimentos obtido junto à Bolsa de Valores do Brasil (B3).

Área de investidor

De acordo com informações oficiais, acesse a área de investidor da Bolsa de Valores do Brasil (B3). Por conseguinte, é necessário consultar o menu “área do investidor”, já que assim poderá ter mais informações sobre reembolso de empréstimos.

Empréstimos ativos

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) explica que a área do investidor exibe informações sobre os contratos de empréstimos ativos. Sendo assim, trata-se de um informe de rendimentos voltado para essa finalidade. Portanto, o menu “informe” somente será exibido se o investidor teve algum contrato ativo de empréstimo durante o ano de 2022.

Ações

Segundo a Bolsa de Valores do Brasil (B3), para obter o informe de rendimentos sobre as ações, o investidor precisa procurar o banco escriturador das companhias das quais ele é acionista.

Sobre o banco escriturador

O banco escriturador pode ser consultado na área de investidor da Bolsa de Valores do Brasil (B3). Para isso, é necessário clicar na opção referente ao ativo que deseja consultar, dessa forma, poderá obter informações detalhadas, já que poderá visualizar o nome do banco escriturador.

Acesso rápido

Além disso, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) explica que também é possível consultar no site oficial, na página principal, através do menu “acesso rápido”, dessa forma, deverá clicar na opção “empresas listadas”. Assim sendo, é necessário encontrar o nome da empresa na qual possui ações e clicar na opção “contato”.

Tire suas dúvidas

Caso tenha dúvida sobre a declaração de imposto de renda referente aos investimentos, é possível consultar o canal de atendimento exclusivo da Bolsa de Valores do Brasil (B3), já que poderá obter informações sobre informe de rendimentos e tirar outras dúvidas sobre o imposto de renda de forma geral.

Consulte um contador

Pode ser viável consultar um profissional contador para realizar a correta declaração do seu imposto de renda, já que é muito importante que os dados sejam informados corretamente. Dessa forma, poderá declarar corretamente todos os seus rendimentos.