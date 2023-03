Saiba como acessar o informe de rendimentos no iti do Itaú para declarar sua conta no Imposto de Renda (IR) sem complicações.

Imposto de Renda: saiba como declarar sua conta iti do Itaú no IR

De acordo com informações oficiais do iti do Itaú, para acessar o seu informe de rendimentos no app do it, é necessário acessar o seu perfil. Por conseguinte, selecionar a opção “informe de rendimentos” e baixar o informe do ano de 2022.

Como utilizar o informe de rendimentos do iti do Itaú na sua declaração do imposto de renda

Para declarar da sua conta iti no Imposto de Renda, considere as informações de acordo com o campo a ser preenchido. Por exemplo, informe o saldo no campo para essa finalidade. Acesse a ficha de bens e direitos, dessa forma, no campo de discriminação, deve informar o saldo, a agência, o número da conta e a instituição financeira.

De acordo com informações do iti do Itaú, é necessário declarar contas com saldos acima de R$ 140, em 31/12/2012.

Grupo 06 – “Depósito à vista e Numerário”

Código 99 – “Outros depósitos à vista”

Para declarar os rendimentos líquidos, o cliente deve preencher a ficha com o nome de “Rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, no Código 12 – “Outros”.

Os empréstimos maiores que 5 mil reais em 31/12/2022 devem ser transportados para o quadro “Dívidas e Ônus Reais”, no Código 11 – “Estabelecimento bancário comercial”.

Como cadastrar o iti do Itaú como banco recebedor da sua restituição do IR

Além disso, a divulgação oficial destaca que é possível colocar o iti do Itaú como o banco recebedor da sua restituição do Imposto de Renda, já que caso tenha valores a receber, poderá elevar a sua rentabilidade além da poupança, através do CDB do iti.

Sendo assim, é possível escolher a transferência via Pix. Para isso, é necessário selecionar a opção resumo da declaração e, por conseguinte, o cálculo do imposto. Na aba sobre informações bancárias, deve inserir os dados da sua conta iti, caso essa seja a sua opção.

Banco Itaú 341

Agência 0500

Número e dígito da sua conta

A chave deve ser obrigatoriamente o seu CPF, por isso, é necessário que essa chave esteja cadastrada na sua conta iti do Itaú. Assim sendo, acesse a página inicial do app, selecione a opção Pix para cadastrar o seu CPF como chave, ou alterar, se for necessário.

Dessa forma, na sua declaração do Imposto de Renda deve selecionar a opção de restituição via Pix e utilizar o CPF. Caso tenha dúvidas, consulte um contador para realizar a sua declaração do Imposto de Renda.