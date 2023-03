Imposto Rosa: Qual é a razão desse imposto?

Tele Imposto Rosa refere-se à discrepância de preços entre os produtos direcionados a um público feminino e aqueles que são neutros em termos de gênero ou voltados para o sexo masculino. Um exemplo clássico e facilmente observado é o das navalhas.

Como muitos críticos do imposto rosa apontaram, mesmo os barbeadores mais simples tendem a ter preços diferentes dependendo do gênero a que se destinam, com as versões femininas custando mais mesmo quando há pouca diferença distinguível entre os dois produtos. E esse mesmo fenômeno ocorre com muitos outros produtos e serviços pelos quais as mulheres são obrigadas a pagar a mais.

Como parte dos esforços para reduzir esses impostos, o Nações Unidas pediu aos países de todo o mundo que tomem medidas para eliminar o imposto rosa para garantir que as mulheres alcancem uma participação plena e igualitária na economia. Como essas ações criam um fardo econômico para as mulheres e prejudicam os esforços para a igualdade de riqueza baseada em gênero.

O imposto rosa há muito representa um fardo econômico para as mulheres em todo o mundo, especialmente porque as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Portanto, o fato de o preço da roupa íntima feminina ser mais alto mostra que existe preconceito de gênero e que há urgência em sua regulamentação por parte das empresas e do governo.

Exemplos de impostos rosa

Os produtos que podem ser usados ​​por ambos os sexos, mas podem custar mais quando comercializados para mulheres, incluem:

Sabão

Loção

Xampu

Desodorante

Laxantes

Roupas

brinquedos

Produtos de higiene para viagem

O imposto rosa remonta pelo menos à década de 1990, quando um relatório do Assembly Office of Research da Califórnia descobriu que 64% das lojas em várias grandes cidades cobravam mais para lavar e secar uma blusa feminina do que uma camisa masculina. O assunto ganhou atenção nacional e desde então tem estimulado várias tentativas de instituir regulamentação para remova o imposto rosa.