Impostos Corporativos 2023: Qual é o prazo e alíquota do imposto este ano?

Com temporada de impostos sobre nós, os empresários precisam estar cientes do importante prazos fiscais para 2022 e 2023.

EnquantoDia do imposto é a data mais conhecida, existem muitos outros prazos fiscais importantes ao longo do ano que os empresários devem ter em mente. As datas de vencimento das quais você precisa estar ciente dependerão da estrutura e dos ganhos do seu negócio.

Por exemplo, se você for uma LLC de membro único, poderá ter prazos fiscais diferentes dos proprietários de uma S Corporation.

Embora as datas a seguir sejam prazos fiscais comuns, pode haver outras datas importantes que você precisa saber. Certifique-se de estar ciente de todos os marcos do calendário relacionados a impostos que se aplicam ao seu negócio.

Prazos fiscais de janeiro para 2022

17 de janeiro de 2023: Os pagamentos de impostos trimestrais estimados do 4º trimestre de 2022 são devidos. Se você paga impostos trimestrais, o pagamento do quarto trimestre de 2022 vence neste dia.

31 de janeiro de 2023: 1099-NEC para compensação de não funcionários deve ser arquivado no IRS e fornecido aos contratados. Os formulários W-2 devem ser enviados aos seus funcionários do ano fiscal anterior (2022).

Prazos fiscais comerciais de março para 2022

1º de março de 2023: Agricultores e pescadores que não pagaram todos os impostos estimados devem apresentar uma declaração de imposto de renda e pagar qualquer imposto devido até 1º de março para evitar penalidades.

15 de março de 2023: A data de vencimento da declaração de imposto de renda da corporação e da parceria para as empresas do ano civil está vencida. Este também é o prazo para arquivar uma corporação S e extensão de imposto de parceria.

Prazos fiscais comerciais de abril para 2022

18 de abril de 2023: As declarações de imposto de propriedade individual e LLC de membro único no Anexo C com sua declaração de imposto de renda pessoal (Formulário 1040) são devidas. Os pagamentos de impostos trimestrais estimados do primeiro trimestre de 2023 são devidos. Prazo de contribuição para aposentadoria. O Relatório de Bancos Estrangeiros e Contas Financeiras (FBAR, Formulário 8938) é devido.

Prazos do imposto comercial de junho para 2022

15 de junho de 2023: Os pagamentos de impostos trimestrais estimados do segundo trimestre de 2023 são devidos.

Prazos fiscais comerciais de setembro para 2022

15 de setembro de 2023: Os pagamentos de impostos trimestrais estimados do terceiro trimestre de 2023 são devidos.

Prazos fiscais comerciais de outubro para 2022

16 de outubro de 2023: Prorrogação do prazo de declaração de imposto de renda. Esta é a data de vencimento para proprietários individuais, LLCs de membro único.

Como sempre, se precisar de ajuda para preencher os impostos de sua pequena empresa, considere contratar um profissional tributário para ajudá-lo.