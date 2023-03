Inacreditável, Nubank surpreende clientes com nova função no aplicativo

O parcelamento de compras é um dos serviços mais utilizados pelos consumidores brasileiros. Pensando nisso, o Nubank lançou o NuPay.

Trata-se de um serviço de pagamento com cartão de crédito ou débito para o e-commerce. Através da nova ferramenta, os clientes da fintech podem realizar suas compras por meio do próprio aplicativo do banco.

Com a ferramenta, o Nubank disponibiliza diferentes opções de pagamento, que podem variar entre transações à vista, débito, ou até mesmo no crédito, parcelado em até 24 vezes sem juros.

A saber, a nova função proporciona mais segurança, uma vez que para realizar uma compra, não é preciso fornecer aos comerciantes seus dados bancários.

Parcelamento de até 24 vezes

O novo serviço proporciona o pagamento da compra ou o serviço à vista com débito em conta ou parcelada em até 24 vezes, sem juros. Todavia, nesse último caso, o valor é cobrado todos os meses na fatura.

Veja as vantagens que o recurso pode traz para os varejistas:

Aumento no volume de vendas;

Maior taxa de aprovação e aumento do poder de compra;

Simplifica ação dos processos operacionais no cotidiano do varejo;

Redução na necessidade de ter muito capital de giro;

Corte de custos com intermediários, ferramentas antifraude e chargeback.

Já para os clientes, as principais vantagens são a segurança e agilidade em pagar pelas compras feitas pela internet.

Todavia, vale ressaltar que a novidade ainda em fase de testes, no entanto, em breve ser ser lançada pelo Nubank.

Cartões do Nubank 2023

O banco digital oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais, únicas e extremamente vantajosas. Portanto, confira quais são eles e como solicitá-los.

Cartões Gold e Platinum

Primeiramente, essas duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversas vantagens, como anuidade 0, por exemplo.

Contudo, a diferença das ferramentas está justamente nos benefícios disponibilizados em cada um.

No cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. Entretanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta

O cartão Ultravioleta é o mais recente que está disponível, no entanto, já tem feito muito sucesso.

A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.

Como solicitar os cartões?

Os clientes podem solicitar os cartões de forma rápida e simples por meio dos canais do banco.

Para solicitar os cartões Gold ou Platinum, basta seguir o passo a passo abaixo:

Instale o aplicativo do Nubank em seu celular;

Em seguida, na página inicial, clique em ”Começar”;

Insira seus dados pessoais e clique em ”Continuar”;

Por fim, leia os termos com atenção e clique em ”Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.

Já o cartão Ultravioleta pode ter solicitação por meio do site oficial do Nubank. Após realizar a solicitação, o cliente é adicionado em uma lista de espera.

É válido ressaltar que para a concessão da ferramenta, o banco não exige renda mínima.