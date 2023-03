Índia e EUA assinam MoU sobre cadeia de suprimentos de semicondutores com foco em P&D e desenvolvimento da força de trabalho

Em um grande sinal de positivo para a Missão de semicondutores da Índia, os Estados Unidos da América assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) sobre a cadeia de fornecimento de semicondutores e uma ‘Parceria de Inovação’ com a Índia. O MoU foi assinado pela secretária de Comércio dos EUA, Gina M. Raimondo, e pelo ministro da União de Comércio e Indústria, Piyush Goyal, durante o Diálogo Comercial Índia-EUA em Delhi.

O MoU assinado entre as duas nações busca estabelecer um mecanismo colaborativo para a resiliência e diversificação da cadeia de fornecimento de semicondutores em vista do CHIPS dos EUA e da Science Act e da Missão de Semicondutores da Índia. Enquanto mais detalhes sobre o MoU são aguardados, especialistas do setor acreditam que o movimento ajudará a Índia em sua missão de semicondutores.

No início deste ano, os EUA e a Índia elevaram sua parceria estratégica sob o iCET ao lançar iniciativas para expandir sua parceria tecnológica. Para elevar e expandir a parceria tecnológica estratégica e a cooperação industrial de defesa entre os governos, empresas e instituições acadêmicas dos Estados Unidos da América e da Índia, a primeira reunião inaugural sob Critical and Emerging Technology (iCET) foi organizada pelo US-India Business Council com o Secretário de Comércio dos EUA, o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, e o Conselheiro de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval, e outros altos funcionários dos EUA e da Índia.

As duas nações enfatizaram seu compromisso em resolver as barreiras regulatórias à mobilidade de negócios e talentos em ambos os países. Eles estão lançando novas iniciativas bilaterais e acolhendo novas cooperações entre governos, indústria e academia.

Tanto a Índia quanto os EUA estão se concentrando na construção interna de uma cadeia de fornecimento de semicondutores resiliente. As nações estão aprimorando a colaboração bilateral em cadeias de fornecimento de semicondutores resilientes; apoiando o desenvolvimento de um ecossistema de design, fabricação e fabricação de semicondutores na Índia. Eles trabalharão para alavancar forças complementares e ambos os países pretendem promover o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada que apoiará as cadeias globais de suprimentos de semicondutores e incentivará o desenvolvimento de joint ventures e parcerias tecnológicas em nós de tecnologia madura e embalagens na Índia.

A US Semiconductor Industry Association (SIA) e a India Electronics Semiconductor Association (IESA) formarão uma força-tarefa para desenvolver uma “avaliação de prontidão” para identificar oportunidades industriais de curto prazo com a participação da Missão de Semicondutores do Governo da Índia. Eles também facilitarão o desenvolvimento estratégico de longo prazo de ecossistemas complementares de semicondutores. Essa força-tarefa fará recomendações ao Departamento de Comércio dos EUA e à Missão de Semicondutores da Índia sobre oportunidades e desafios na cadeia de valor global de semicondutores. A força-tarefa também identificará e facilitará o desenvolvimento da força de trabalho, P&D, embalagem avançada e oportunidades de intercâmbio para beneficiar os dois países.



