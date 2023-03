India Today Conclave 2023: Estabilidade AI COO, Ren Ito subirá ao palco para discutir a ‘Revolução AI’

Ren Ito é o COO da Stability AI. Ele subirá ao palco no India Today Conclave 2023. Ito falará sobre a revolução da IA ​​que criou ondas em todo o mundo. Ito falará sobre o assunto ‘Machine Gods: AI and Creation Myths’

Antes de ingressar na Stability AI, Ren assumiu a liderança na expansão global da Mercari, a primeira start-up unicórnio do Japão como CEO da Mercari Europe (2016-19), bem como orquestrou com sucesso seu IPO de $ 6 bilhões em 2018. Ren também ocupou cargos-chave no Serviço Exterior Japonês (2001-2015), onde trabalhou na aliança de segurança com os EUA, acordo de livre comércio com a UE e representou o Japão no conselho do Banco Mundial. Ren agora é membro sênior da Faculdade de Direito da New York University (NYU).

O India Today Conclave 2023 tem uma lista de convidados repleta de estrelas, incluindo alguns dos maiores nomes do setor de tecnologia, incluindo o vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith. Ele também lançará luz sobre a mais recente descoberta no campo da IA ​​generativa.

Convidados proeminentes do India Today Conclave no passado

O tema deste ano para o Conclave é “O Momento da Índia”, já que a Índia está prestes a se tornar a 3ª maior economia do mundo até 2027. O evento teve um elenco estelar de palestrantes no passado, incluindo presidentes, primeiros-ministros e líderes políticos eminentes.

Outros palestrantes de destaque do setor de tecnologia em anos anteriores do Conclave:

Bill Gates (2021)

Carlo Ratti (professor do MIT) (2018)

Tim Leslie, vice-presidente, Amazon Prime Video, Internacional (2018)

Raymond Kurzweil, inventor, autor, futurista (2012)

Chris Hughes, co-fundador, Facebook (2010)

Michael Specter, autor de ciência e tecnologia (2010)

Outros nomes proeminentes

O evento teve um elenco estelar de palestrantes no passado, incluindo presidentes, primeiros-ministros e líderes políticos eminentes, como o presidente Bill Clinton, a secretária de Estado Hillary Clinton, o presidente Nicolas Sarkozy, entre outros. Ele também recebeu um amplo espectro de outros palestrantes interessantes, como Yuval Noah Harari e Malcolm Gladwell.

Os detalhes da sessão estão disponíveis em https://www.indiatoday.in/india-today-conclave/2023/programme

Os visitantes interessados ​​podem se inscrever para o evento aqui.