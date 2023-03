India Today Conclave 2023: o vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith, iluminará a ‘Era da IA’

A edição do 20º aniversário do India Today Conclave contará com o vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith. O evento é conhecido por seu diagnóstico global com mentes eminentes e discussões instigantes. Smith falará sobre ‘Age Of AI’ e ‘Machines Like Me: ChatGPT. O que acontece quando a IA se apaixona por você. Ou pior.’

Estabilidade AI COO Ren Ito também falará sobre AI e desenvolvimentos recentes no campo.

O tema deste ano para o Conclave é “O Momento da Índia”, já que a Índia está prestes a se tornar a terceira maior economia do mundo até 2027. Apesar de seus muitos problemas, a Índia é uma poderosa torre de vigia de esperança em um mundo repleto de guerras, recessões iminentes, crise climática crescente e uma ordem global implosiva.

O evento teve um elenco estelar de palestrantes no passado, incluindo presidentes, primeiros-ministros e líderes políticos eminentes, como o presidente Bill Clinton, a secretária de Estado Hillary Clinton, o presidente Nicolas Sarkozy, entre outros. Ele também recebeu um amplo espectro de outros palestrantes interessantes, como Yuval Noah Harari e Malcolm Gladwell.

Vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith

Brad Smith é um advogado e executivo de negócios americano que atua como vice-presidente da Microsoft desde 2021 e presidente desde 20151. Ele ingressou na Microsoft em 1993, passando três anos em Paris liderando a equipe de assuntos jurídicos e corporativos na Europa2. Em 2002, ele foi nomeado conselheiro geral da Microsoft e passou a década seguinte liderando o trabalho para resolver as controvérsias antitruste da empresa com governos de todo o mundo e empresas do setor de tecnologia.

Como vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith lidera uma equipe de mais de 1.900 profissionais de negócios, jurídicos e corporativos localizados em 54 países e operando em mais de 120 países. Ele desempenha um papel fundamental na liderança do trabalho da empresa em questões críticas envolvendo a interseção entre tecnologia e sociedade.

Os detalhes da sessão estão disponíveis em https://www.indiatoday.in/india-today-conclave/2023/programme

