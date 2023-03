Indianapolis Colts surgem como possíveis pretendentes para uma troca de Lamar Jackson, por relatório

eusegunda-feira passada, zagueiro Lamar Jackson revelou que apresentou um pedido de transferência ao Baltimore Ravens. Isso fez com que muitas das maiores equipes do NFL tome conhecimento e possivelmente busque uma troca pelo quarterback estrela. Uma dessas equipes é a Indianapolis Coltsque aparentemente estão entusiasmados com a ideia de assinar Jackson se eles concordarem em negociar com os Ravens. Após o tweet de Jackson na segunda-feira, muitas equipes abordaram o Baltimore Ravens para ver como esse comércio potencial funcionaria. Quando o tweet também aconteceu, praticamente todos os AFC O técnico estava se reunindo com a mídia e todos foram questionados sobre isso. Tudo aconteceu durante o café da manhã anual dos treinadores, onde os membros da mídia podem realmente se sentar com cada treinador principal.

Um desses treinadores falando com o médico quando Lamar Jackson twittou era o novo treinador do Colts, Shane Steichen. Ele sabe que seu time precisa urgentemente de um novo quarterback titular e a mídia aproveitou a oportunidade para questioná-lo sobre a possibilidade de Jackson vir para o time. No entanto, Steichen decidiu desviar as perguntas, oferecendo respostas vagas quando questionado sobre o antigo NFL MVP. Aqui está o que ele disse ao Indianapolis Star: “Lamar Jackson, quer saber, fazemos nossa devida diligência em todas as posições, seja por meio do draft ou da agência livre, mas não tenho nenhuma atualização para você sobre isso.”

Chris Ballard não descarta troca por Lamar Jackson

Mas a declaração mais interessante vinda dos Colts foi de GM Chris Ballard, que não negou que seu time está definitivamente interessado no craque. Isso é o que ele disse ESPN: “Sempre que um jogador especial está disponível, e ele está, você tem que fazer o trabalho. Não vou entrar em discussões profundas sobre onde está ou o que estamos fazendo ou o que podemos fazer, mas o que eu Vou te dizer se ele é um jogador muito bom, um jogador realmente especial. Mas você nunca sabe como tudo isso vai funcionar. Acho que a qualquer momento, nessa posição, temos a chance de adquirir um cara, você tem que fazer o seu trabalhar nisso para ver se é factível.” Já conhecemos o dono dos Colts Jim Irsay não tem medo de ir all-in para qualquer jogador. Vamos ficar atentos para ver se isso acontece.