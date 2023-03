A Indigo é uma empresa especializada na gestão de estacionamentos e atualmente lidera o seu segmento em todo o mundo. Para dar continuidade a sua trajetória, a companhia abriu novos empregos em várias regiões do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Indigo oferece vagas de emprego divulgadas em várias regiões do país

Atualmente a Indigo marca presença em mais de 500 cidades de 9 países e busca conquistar ainda mais clientes através da qualidade e excelência em suas atividades. São quase 10 mil colaboradores presentes em suas filiais, todos atuando no gerenciamento de soluções personalizadas e inteligentes, que atendem a necessidade de todos os seus clientes.

Trata-se de uma empresa que vem transformando e inovando os seus estacionamentos diariamente e para dar continuidade a esse sucesso, está contratando novos profissionais para se tornar um colaborador. Confira, a seguir.

Analis. de Contabilidade PL – Porto Alegre/RS;







Operad. de CFTV – Rio Grande do Sul;







Coordenad. de Rentabilização – São Paulo;







Assist. Financeiro – Porto Alegre/RS;







Operad. de Caixa – Uberaba/MG;







Encarreg. de Estacionamento – Cuiabá/MT;







Auxili. de Manutenção – Taubaté/SP;







Técn. em segurança do Trabalho – São Paulo;







Oportunidades para Menor Aprendiz – Catalão/GO;







Auxili. de Serviços Gerais – Rio de Janeiro;







Monit. de Estacionamento Rotativo – Atibaia/SP.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Aos participantes que desejam realizar a inscrição para concorrer ao processo seletivo, basta seguir as instruções publicadas no site 123 empregos e encaminhar um currículo para a companhia analisar.

