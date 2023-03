A Indigo abriu novas oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil e está em busca de profissionais comprometidos, que possuem um espírito de liderança e inovador e encaram desafios como novas oportunidades. Confira, a seguir, os cargos disponibilizados nesta data e todas as informações referente a inscrição dos participantes.

Indigo tem novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A Indigo lidera o mercado mundial de estacionamentos e mobilidade individual e marca presença em mais de 97 cidades do Brasil. Trata de uma empresa inovadora que busca transformar o seu segmento e oferecer a todos os seus clientes uma experiência única.

Neste momento, a companhia abriu novas oportunidades de empregos em várias regiões do Brasil com o intuito de fortalecer o sucesso de sua jornada. Confira, a seguir

Anals. de Contabilidade Pleno – Porto Alegre/RS;







Superv. de Estacionamen. I – São Paulo;







Jovem Aprend. I – Catalão/GO;







Porteiro – Rio de Janeiro;







Oper. de Estacionamen. I – Belo Horizonte/MG;







Assiss. Financ. II – Rio Grande do Sul;







Coord. de Rentabilização – SP;







Aux. de Manut. I – Taubaté/SP;







Técn. de Seguran. do Trabalho – São Paulo;







Encarre. de Connect Park – Rio Grande do Sul;







Oper. de Caixa – São Luís/MA;







Aux. de Serv. Gerais – Porto Alegre/RS;







Encarre. de Estacionamen. I – Cuiabá/MT.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: LG Electronics abre NOVAS vagas de emprego no Amazonas

Como se candidatar

Os candidatos interessados em realizar a inscrição e concorrer ao processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos e seguir as orientações disponíveis para realizar o cadastro de um currículo para análise.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.