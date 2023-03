Infidelidade e “exposição indecente” do astro do Manchester City, Kyle Walker, registradas: ele pode ser processado

Cidade de Manchester zagueiro e internacional da Inglaterra Kyle Walker poderia enfrentar uma investigação policial depois que vazou um vídeo dele abaixando as calças em público e beijando uma jovem que não é sua esposa em um bar de Manchester.

The Sun relata que o incidente envolvendo andador ocorreu durante uma noite de domingo de festa e bebedeira com um grupo de amigos, dois dos quais são mulheres.

Um dia antes, andadorde Cidade de Manchester bater Newcastle 2-0, uma vitória após a qual Pep Guardiola deu-lhes “dois dias de folga em casa. Não quero vê-los, eles não querem me ver”.

andador pode enfrentar acusações de “exposição indecente”, uma pena que pode levar a uma pena de prisão de até dois anos.

O jornal The Sun publicou o vídeo explícito capturado por câmeras de segurança em que andador pode ser visto abaixando as calças para se expor ao resto dos fregueses e fregueses do estabelecimento.

A Lei de Ofensas Sexuais da Grã-Bretanha de 2003 diz que a exposição indecente é quando uma pessoa expõe intencionalmente seus órgãos genitais e pretende que eles sejam vistos, o que pode causar alarme ou angústia.

Teresa Parker da Women’s Aid explica no The Sun que “seja por choque, riso ou intimidação, para pessoas afetadas por exposição indecente, pode haver efeitos de longo prazo, desconforto e trauma. Isso pode dar à pessoa exposta uma sensação de poder na situação. E se não houver repercussões, isso pode dar a eles a confiança para ver o que podem fazer da próxima vez”.