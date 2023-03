inflação para famílias de baixa renda sobe em fevereiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,77% em fevereiro. A taxa acelerou em relação à variação observada em janeiro (0,46%), indicando que os consumidores do país tiveram que pagar mais caro para adquirir itens e contratar serviços no Brasil.

Em resumo, o INPC mede a variação da cesta de compras para famílias com renda de um até cinco salários mínimos, ou seja, foca nas pessoas de renda mais baixa do país. Aliás, o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços se chama inflação, e ela ficou ainda mais intensa em fevereiro.

Vale destacar que o INPC é usado como referência para reajustes salariais e benefícios do INSS. Isso quer dizer que o governo federal promove reajustes do salário mínimo conforme a variação que o INPC apresentar. Inclusive, os reajustes devem ser, no mínimo, iguais à variação acumulada pelo indicador no ano anterior.

Assim, as famílias continuam a ter as mesmas condições de renda para continuarem comprando os mesmos itens ano após ano, pelo menos teoricamente. No entanto, o governo federal pode promover reajustes que resultem em ganhos reais para os trabalhadores, acima da inflação registrada pelo INPC.

Em fevereiro, a taxa do INPC acelerou devido à variação registrada em todos os 16 locais pesquisados, cujas taxas também aceleraram. Com o acréscimo do resultado de fevereiro, o INPC passou a acumular uma alta de 5,47% nos últimos 12 meses, abaixo dos 5,71% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Inflação sobe em todos os 16 locais pesquisados Em fevereiro, o INPC apresentou variação positiva em todos os 16 locais pesquisados. Em outras palavras, os consumidores do país sofreram com o aumento no preço dos produtos e serviços. Esse avanço disseminado mostra que os brasileiros tiveram que gastar mais no mês passado para adquirir itens ou contratar serviços, em comparação a janeiro. A propósito, 13 dos 16 locais pesquisados encerraram fevereiro com taxas superiores a do mês anterior. As únicas exceções foram Salvador, Belo Horizonte e Campo Grande, onde a inflação perdeu força.