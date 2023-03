Influencer conta história de festa de jogadores de futebol em Barcelona: Ele me perseguiu e eu me tranquei no banheiro…

Fseguindo o caso de Daniel Alvesque ainda está sob custódia acusado de supostamente agredir sexualmente uma mulher, houve algumas outras acusações feitas contra jogadores de futebol.

Esta semana, por exemplo, uma jovem denunciou um suposto incidente envolvendo PSG jogador Achrafi Hakimi.

Agora, um influenciador chamado Tatiana Kisiel se abriu sobre uma experiência desagradável que ela afirma ter tido em uma festa com jogadores de futebol na cidade de Barcelona.

“Saí de lá chorando e obviamente não voltaria a uma festa de jogadores de futebol”, disse. Kissel explicado no TikTok.

“Os caras eram arrogantes e estúpidos, como 90% dos jogadores de futebol.

“Quando chegamos lá, a primeira coisa que fizeram foi pedir para deixar o celular na recepção, coisa que não fiz porque não pretendia ficar em um local fechado, sem janelas e sem poder se comunicar. . Eu não confiava neles de jeito nenhum.”

A má experiência de Tatiana Kisiel com um jogador de futebol

A influencer contou que a festa foi realizada em um local onde havia cerca de 50 mulheres que aguardavam a chegada dos jogadores de futebol.

“Estávamos todos lá esperando os jogadores chegarem, e eu gostaria que eles não tivessem vindo porque a festa era melhor sem eles”, acrescentou.

“A caminho da casa de banho encontrei um dos jogadores a gritar com uma das raparigas e comecei a gravar.

“Ele percebeu e começou a me perseguir. Eu me tranquei no banheiro e ele ficou batendo na porta até me fazer sair e apagar o vídeo.”