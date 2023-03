Influenciador venezuelano Georgilaya afirma ter feito sexo com Cristiano Ronaldo

Georgilayaum influenciador venezuelano que 184.000 seguidores no Instagramafirma ter feito sexo com jogador de futebol Cristiano Ronaldo. O evento teria ocorrido em 25 de março de 2022, no hotel Solverde em Vila Nova de Gaia, norte de Portugal. Ronaldo estava jogando as últimas partidas de qualificação para a Copa do Mundo com seu país na época.

Georgilaya revelou que os portugueses entrou em contato via Instagram e expressou o desejo de conhecê-lo. “Quando li a mensagem, pensei que se fosse lá, conversaríamos, nos conheceríamos melhor, talvez eu pudesse tirar mais fotos”, disse ela, em entrevista ao jornal inglês The Sun. “Não pensei que naquela situação faria sexo. Acontece que aconteceu. Foi consensual da minha parte, mas apesar disso me senti manipulado, por causa da notoriedade e do poder de Cristiano.”

Georgilaya divulgou que o jogador de futebol foi persistente e a mais entusiasmada das duas partes: “Foi o Cristiano Ronaldo que veio ao meu quarto, e não o contrário.”

A venzuelana explicou que é “atormentado” pelo que aconteceu e garantiu que não está interessada em “fama ou dinheiro”. A influenciadora disse que o incidente quase arruinou seu relacionamento.

Georgilaya postou fotos com Ronaldo no acampamento da seleção portuguesa, o que prova que eles se conheceram na época em que o ato supostamente aconteceu. A foto parece bastante inocente, no entanto.

refutado

A comitiva de Cristiano reagiu imediatamente e rejeitou as alegações de Georgilay dizendo: “É completamente falso e difamatório.”