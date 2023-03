InFlux Idiomas CONTRATA em SEIS ESTADOS

A InFlux Idiomas, rede de escolas de idiomas que trabalha desde 2004 unindo inovação e compromisso com o aprendizado, está atrás de novos colaboradores no mercado. Assim, antes de falar mais sobre a rede que possui mais de 140 franquias em todas as regiões do Brasil e atende mais de 45 mil alunos, conheça os cargos:

Instrutor de Inglês e Espanhol – São Braz – Curitiba – PR;

Instrutor de Inglês e Espanhol – São Bernardo do Campo – SP – Língua Estrangeira;

Instrutor de Inglês – Fortaleza – CE;

Coordenador Pedagógico – Centro Cívico – Curitiba – PR;

Gerente Comercial – Centro Cívico – Curitiba – PR – Venda Externa;

Consultor de Vendas – São Bernardo do Campo – SP – Atendimento;

Instrutor de Inglês – Ponta Grossa – PR;

Instrutor – Produção Pedagógica – Curitiba – PR;

Consultor de Vendas e Social Media – Florianópolis – SC – Venda Interna;

Consultor de Vendas – Itu – SP – Atendimento;

Consultor de Vendas – Goiabeiras – Cuiabá – MT – Atendimento;

Consultor de Vendas – Jardim Itália – Cuiabá – MT;

Auxiliar Pedagógico – Curitiba – PR – Educação Especial.

Mais sobre a InFlux Idiomas e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a InFlux, é válido frisar que trata-se da única que oferece aos alunos o Compromisso de Aprendizado: uma garantia, firmada em contrato, de que em 2 anos e meio ele alcança inglês avançado, comprovado pela certificação internacional TOEIC®. No fim do curso, o aluno atinge 700 pontos ou mais no teste.

Por fim, ao todo são mais de 150 escolas de sucesso em todas as regiões do Brasil. Sem falar que a empresa já recebeu por 12 vezes o prêmio de franquia 5 estrelas pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

