INSS altera o tempo de espera para a aprovação dos benefícios

Neste ano, a fila de espera do INSS subiu para 1.231.322 de pessoas que aguardam a resposta do instituto. Pensando nisso, o Governo Federal determinou a recriação do Ministério da Previdência, que visa atender melhor os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social.

De acordo com o ministro Carlos Lupi, uma das prioridades para 2023 é reduzir o tempo máximo de espera pela análise e aprovação de benefícios do INSS.

A saber, a maior parte das análises são referentes a benefícios que exigem a perícia médica para a sua aprovação, como a aposentadoria por invalidez, Benefício da Prestação Continuada (BPC) e Auxílio Doença, por exemplo.

De acordo com informações oficiais, os solicitantes residentes em São Paulo precisam aguardar o prazo de até 45 dias para conseguirem agendar a perícia médica. Como esse prazo é considerado o menor dentre os demais Estados do país, o ministro da Previdência tem a expectativa de estabelecer o mesmo tempo em todos os locais.

Atualmente, no interior dos estados e na região do Nordeste, os solicitantes aguardam por até seis meses para obterem uma resposta. Recentemente, o ministro da Previdência afirmou que o ministério já está trabalhando para solucionar esse problema.

Fila de espera do INSS reduzida em 2023

Recentemente, o ministro da Previdência afirmou que o ministério está planejando realizar mutirões de atendimento da perícia médica do INSS em todo o país, a partir de março, com o objetivo de acelerar o processo de análise dos benefícios.

A finalidade é deslocar os servidores do instituto, por um período determinado de tempo, para regiões em que o tempo de espera tem sido mais elevado.

Serviços disponíveis na central de atendimento do INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) disponibiliza alguns meios de atendimento aos segurados para resolução de problemas. A Central de Atendimento é um desses meios, que possui suas bases de atendimento ao segurado em Caruaru, Recife e Salvador, locais situados nos Estados da Bahia e Pernambuco.

Atualmente, um total de 5,6 mil servidores atuam na Central de Atendimento do INSS. O serviço fica disponível para aposentados, pensionistas e demais beneficiários da autarquia. A finalidade, de acordo com a Previdência, é atender cerca de oito milhões de pessoas por mês.

A saber, os segurados do INSS podem entrar em contato com o número 135 para resolverem as suas demandas. A ligação é gratuita, caso seja feita através de um telefone fixo. No entanto, caso a chamada seja efetuada através de um celular, a cobrança equivale a uma ligação local.

Os segurados podem ser atendidos por meio da Central de Atendimento no número 135 de segunda-feira a sábado, das 07h às 22h (horário de Brasília).

Serviços da Central de atendimento do INSS

Por meio da central telefônica do INSS, os segurados conseguem realizar uma série de serviços. Portanto, confira a lista.

Consulta ao pagamento de benefícios

Por meio da central telefônica do INSS, no número 135, os segurados conseguem consultar, de forma rápida, a data e o banco onde os valores do benefício serão depositados, bem como o local de pagamento e, até mesmo, motivos de um possível bloqueio do pagamento.

Para ser atendido e obter informações sobre o seu pagamento, basta informar a data de nascimento, seu nome e sobrenome e informar o número do seu benefício.

Orientação e informação sobre o benefício

A saber, os serviços mais solicitados na central de atendimento do INSS são esclarecimentos de dúvidas e orientações sobre benefícios. Algumas das informações mais concedidas são horário de funcionamento das unidades do INSS e endereço das agências.

Portanto, para obter informações como essa e desfrutar desse serviço, basta ligar para a central, no número 135, clicar na opção 3 no menu principal e, em seguida, escolher a opção 5, para “Orientações”. Feito isso, aparecerão as seguintes opções de atendimento:

Saber mais sobre o aplicativo Meu INSS; Informação sobre a contribuição à Previdência Social; Benefício assistencial; Auxílio-doença; Pensão por morte; Salário-maternidade; Auxílio-reclusão; Empréstimos ou consignações no seu benefício.

Caso tenha interesse em conversar diretamente com um atendente, basta clicar a opção 5 do menu principal.