INSS inicia pagamentos de março nesta segunda (27/03); QUEM RECEBE?

Nesta segunda-feira (27), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia o pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios referentes ao mês de março.

De acordo com o calendário, os valores serão depositados, inicialmente, para quem recebe o piso previdenciário, e na sequência, para quem ganha um benefício maior.

Estima-se que 37 milhões de pessoas estão recebendo os seus respectivos abonos. Confira o calendário de pagamentos.

Calendário de pagamentos do INSS – Março

O pagamento ocorre de acordo com o dígito final do Número do Benefício (NB), sem considerar o número após o hífen. Sendo assim, quem possui o número 123.456. 78 9-0, deve considerar o dígito 9 e não o 0.

Para quem recebe um salário mínimo:

Número final do cartão de benefício 1: 27 de março;

Número final do cartão de benefício 2: 28 de março;

Número final do cartão de benefício 3: 29 de março;

Número final do cartão de benefício 4: 30 de março;

Número final do cartão de benefício 5: 31 de março;

Número final do cartão de benefício 6: 03 de abril;

Número final do cartão de benefício 7: 04 de abril;

Número final do cartão de benefício 8: 05 de abril;

Número final do cartão de benefício 9: 06 de abril;

Número final do cartão de benefício 0: 10 de abril.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Número final do cartão de benefício 1 e 6: 03 de abril;

Número final do cartão de benefício 2 e 7: 04 de abril;

Número final do cartão de benefício 3 e 8: 05 de abril;

Número final do cartão de benefício 4 e 9: 06 de abril;

Número final do cartão de benefício 5 e 0: 10 de abril.

Valores dos benefícios do INSS

O menor valor que um beneficiário do INSS pode ganhar deve ser equivalente ao salário mínimo vigente, sendo de R$ 1.302 em 2023. O pagamento mínimo é chamado de piso previdenciário, enquanto o pagamento máximo é conhecido como teto previdenciário, sendo de R$ 7.507,49 em 2023.

A autarquia é responsável pelo pagamento de cerca de 37 milhões de aposentadorias, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, BPC (Benefício de Prestação Continuada) e outros auxílios. Atualmente, quase 1,2 milhão de pessoas aguardam aprovação na fila de espera do instituto.

Consulta aos benefícios do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Você também pode gostar:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também existe opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

13º salário para os beneficiários do BPC?

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou que vai elaborar uma proposta que cria o pagamento de um 13º salário aos cidadãos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Até o momento não há mais detalhes sobre essa medida. Todavia, os beneficiários do BPC já estão empolgados com a possibilidade de receberem um salário extra no segundo semestre do ano. Atualmente o repasse do benefício é de R$ 1.302, equivalente ao salário mínimo.