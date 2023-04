INSS: novo limite do crédito consignado foi liberado

Nesta semana, vários bancos afirmaram que retornarão com a operação do crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As instituições tomaram a decisão após o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) determinar um novo teto de juros da linha de crédito. O empréstimo consignado do instituto foi reajustado, saindo de 1,70% para 1,97% ao mês. O aumento no teto juros é importante para que os bancos continuem oferecendo o serviço aos aposentados e pensionistas da autarquia.

A saber, com o novo reajuste, o limite de juros para o empréstimo com desconto na folha de pagamento foi para 1,97%, enquanto o empréstimo via cartão de crédito passou a ter o teto de juros em 2,89%. De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, a determinação se deu com base em estudos dos ministérios, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que são as principais instituições a oferecerem a linha de crédito.

No entanto, é importante salientar que a Caixa segue aguardando para retomar com a operação do empréstimo, visto que reforça seu compromisso em se posicionar com as melhores taxas do mercado, que seria a de 1,87% a.m., abaixo do limite recomendado.

De acordo com informações oficiais, os bancos Santander, Bradesco, Banco Pan e Banco do Brasil confirmaram o retorno das operações do crédito aos clientes. Além disso, as instituições Pagseguro e PagBank também informaram que os seus clientes poderão contratar o empréstimo consignado do INSS pelo aplicativo.

Reajuste do teto de juros

O Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) em reunião definiu o novo teto de juros do consignado na última terça-feira (28). A reunião foi feita para reajustar a redução feita no teto de juros, que foi além do esperado pelos bancos e financeiras.

As instituições financeiras participaram da reunião feita pelo CNPS, representados pela Febraban, no entanto, não participaram da votação sobra a taxa de juros. “Os bancos, contribuindo para encerrar o impasse e diante de impactos na concessão dessa linha de financiamento que ainda serão avaliados, decidiram se abster na votação”, informou a Febraban.

“Caberá a cada instituição financeira, diante de sua estratégia de negócio, avaliar a conveniência de concessão do consignado para os beneficiários do INSS no novo teto de juros fixado pelo Conselho de Previdência”, completou a federação.

Benefícios do crédito consignado

A saber, por meio do empréstimo consignado do INSS, o segurado pode obter diversas facilidades. Portanto, confira quais são:

O segurado pode fazer saque em dinheiro de até 70% do limite do cartão;

O cartão é sem anuidade;

O segurado têm descontos em redes de farmácias associadas;

Tem o prazo de 40 dias para pagar a fatura mensal;

O empréstimo oferece seguro de vida e auxílio funeral sem cobrança adicional.

Como consultar os pagamentos do INSS?

Os segurados da autarquia podem consultar o extrato de pagamento de forma 100% online, através do site ou aplicativo de celular. Confira como fazer!

Pelo site:



Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo de celular:

Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”.