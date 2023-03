INSS: Novos pagamentos estão próximos; confira o calendário.

Em breve, aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) receberão o pagamento do mês de março. Todos os meses, a autarquia contempla cerca de 37 milhões de pessoas com seus respectivos benefícios.

Os pagamentos variam de R$ 1.302 concernente ao piso previdenciário a R$ 7.507,49 referente ao teto do INSS. Os repasses costumam ocorrer entre os cinco últimos dias úteis do mês aos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte. Veja o calendário a seguir.

Calendário do INSS

O calendário de pagamentos da autarquia considera o dígito final do Número de Beneficiário (NB), com exceção do número após o hífen. Sendo assim, caso o número da inscrição seja 123.456.789-0, é preciso considerar o número 9, e não o 0. Veja o calendário a seguir:

Para quem recebe um salário mínimo

Final da inscrição Março Abril Maio 1 27/mar 24/abr 25/mai 2 28/mar 25/abr 26/mai 3 29/mar 26/abr 29/mai 4 30/mar 27/abr 30/mai 5 31/mar 28/abr 31/mai 6 03/abr 02/mai 01/jun 7 04/abr 03/mai 02/jun 8 05/abr 04/mai 05/jun 9 06/abr 05/mai 06/jun 0 10/abr 08/mai 07/jun

Para quem recebe mais que o salário mínimo

Final da inscrição Março Abril Maio 1 e 6 03/abr 02/mai 01/jun 2 e 7 04/abr 03/mai 02/jun 3 e 8 05/abr 04/mai 05/jun 4 e 9 06/abr 05/mai 06/jun 5 e 0 10/abr 08/mai 07/jun

Consulta ao benefício do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também existe opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Redução nas taxas do consignado do INSS

Na última segunda-feira (13), o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) aprovou a redução da taxa máxima de juros cobrada nos consignados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Com a alteração, o teto de juros para o empréstimo consignado será reduzido de 2,14% ao mês para 1,70%, enquanto o teto dos juros do cartão de crédito consignado irá passar de 3,06% para 2,62%.

Atualmente, os serviços consignados são os mais baratos do mercado, uma vez que as parcelas dos contratos dessas modalidades são descontadas diretamente do benefício do segurado.

Novas taxas do consignado do INSS

De acordo com o Ministério da Previdência Social, as novas taxas devem entrar em vigor nesta quarta-feira (15), quando for publicada a instrução normativa no Diário Oficial da União (DOU).

Todavia, o novo limite de juros será válido apenas para os novos contratos, sendo que as contratações antigas continuarão com as mesmas condições, ou seja, com os juros de antes da atualização.

Em suma, o empréstimo consignado é aquele que já vem descontado diretamente do benefício, como mencionado. Hoje, o beneficiário pode comprometer até 45% de seus proventos, sendo:

35% para empréstimo consignado; e

5% para cartão de crédito consignado.

Ainda segundo a pasta, cerca de 8 milhões de segurados do INSS têm algum contrato ativo nos serviços consignado. Além disso, 1,8 milhão já comprometeu o limite máximo da renda.