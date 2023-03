Instagram fora do ar para milhares de usuários em todo o mundo

Um número significativo de usuários do Instagram em todo o mundo teve dificuldades para acessar a popular plataforma de compartilhamento de fotos na quarta-feira. De acordo com o Downdetector.com, um site que rastreia as interrupções do serviço, o Instagram, de propriedade da Meta, sofreu uma interrupção que afetou milhares de usuários em todo o mundo.

No auge da interrupção, o Downdetector informou que mais de 46.000 usuários nos Estados Unidos relataram problemas para acessar a plataforma. Isso foi adicionado a mais de 3.000 usuários afetados no Reino Unido e na Índia.

O Downdetector coleta dados de interrupção agregando relatórios de status de várias fontes, incluindo erros enviados pelo usuário em sua plataforma. Embora a causa exata da interrupção não tenha sido imediatamente esclarecida, os usuários do Instagram relataram dificuldades para fazer login, postar conteúdo e acessar determinados recursos do aplicativo.

A interrupção durou várias horas antes de o serviço ser restaurado, deixando muitos usuários frustrados e incapazes de usar a plataforma durante esse período. Não está claro se esse incidente foi relacionado a algum problema técnico do Instagram ou se foi causado por outros fatores.

Aqui estão algumas reações do Twitter

Acho que o instagram está fora do ar. Todos os meus outros aplicativos estão funcionando bem, mas o Insta está dizendo “não é possível atualizar meu feed” e “algo deu errado, tente novamente”, mas todos os meus aplicativos e outras coisas estão funcionando. wtf — Caos Jedi (@JediCapybara) 9 de março de 2023

