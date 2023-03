INSTITUTO do Desenvolvimento do Trabalho anuncia VAGAS em Eusébio – CE

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Eusébio/CE anuncia abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Auxiliar de manutenção predial Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) Salgadeiro Vendedor pracista Caseiro Costureira em geral Fiscal de prevenção de perdas Jardineiro Atendente de farmácia – balconista Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) Auxiliar de cozinha VAGAS exclusivas para PCD Auxiliar de linha de produção Atendente de telemarketing

Três características essenciais em funcionários e colaboradores

AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa. INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio. FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para o e-mail: vagas.eusebio@idt.org.br, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

