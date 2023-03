Insultos racistas dirigidos a Ivan Toney resultam em uma proibição de três anos de todos os estádios

A Homem de 24 anos foi proibido de frequentar estádios de futebol por três anos depois de enviar mensagens racistas abusivas nas redes sociais para Brentford jogador Ivan Toney.

O infrator, Antonio Neillenviou essas mensagens para Toney em 14 de outubro de 2022 e foram compartilhados pelo próprio jogador para destacar a situação que muitos jogadores enfrentam nas redes sociais diariamente.

Neill se declarou culpado no Newcastle Crown Court e recebeu a ordem de banimento de três anos, além de uma pena de prisão de quatro meses que está suspensa.

Isso significa que ele não terá que ir para a prisão, desde que não reincida dentro de um determinado período de tempo.

A polícia de Brentford e Northumberland descreveu a sentença como “uma referência na lei”.

Há vários anos, a Premier League, juntamente com outros órgãos do futebol inglês, tenta reduzir o abuso de jogadores de futebol nas mídias sociais, entrando em contato com as diferentes plataformas para obter as informações pessoais necessárias para processar os agressores.