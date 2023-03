A Intelipost, umas das maiores scale-ups de tecnologia do Brasil, está recrutando novos profissionais para se tornar um colaborador e auxiliar no crescimento e desenvolvimento do mercado. As vagas estão disponíveis em caráter nacional e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Intelipost anunciou novos EMPREGOS na região de São Paulo

A Intelipost teve sua primeira unidade fundada em 2014 e oferece soluções que integram da forma mais inteligente e eficaz, todas as informações de logística através de uma tecnologia em nuvem de alta confiabilidade. Trata-se de uma empresa que é responsável por facilitar a comunicação entre o varejo, a indústria e os pontos de coleta no mercado.

Com o intuito de acelerar o seu crescimento, a empresa investiu na abertura de novas vagas de empregos pelo Brasil e está recrutando pessoas talentosas para compor suas equipes. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Customer Success Analyst – Remoto;







Legal & Compliance Intern – Remoto e São Paulo;







Staff Engineer – Remoto e São Paulo;







Expert Operation Analyst – Remoto e São Paulo;







Site Reliability Engineer Specialist – Remoto e São Paulo;







Data Product Manager – Remoto e São Paulo;







Operations Intern – Remoto e São Paulo;







Implementation Engineer – São Paulo;







Diretor de Marketing – Remoto e São Paulo;







Gerente de Engenharia – Remoto.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para realizar a inscrição e concorrer a seleção de candidatos, os interessados devem seguir as instruções disponíveis no site 123 empregos e encaminhar um currículo atualizado para a empresa analisar.

