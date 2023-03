Intensicare CONTRATA na Região Norte; Confira!

A Intensicare, empresa líder em gerenciamento de Unidades de Terapia Intensiva do Brasil, com mais de 10 anos de atuação e UTIs instaladas em diversas cidades, está atrás de profissionais para alguns setores. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que visa levar a hospitais privados e públicos serviços médicos de qualidade reconhecida, com resultados consistentes e satisfação dos usuários, conheça a lista de cargos:

Auxiliar de Estoque – Palmas – TO – Temporário;

Auxiliar de Hotelaria- Palmas – TO – Efetivo: Executar trabalhos de limpeza, desinfecção e conservação dos ambientes em geral. Isto é, utilizando os materiais e instrumentos adequados, de acordo com a ficha de rotina diária, semanal e mensal.

Enfermeiro – Efetivo.

Mais sobre a Intensicare e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Intensicare, vale frisar que, além dos mais de 10 anos de atuação e UTIs instaladas em diversas cidade, trata-se do maior especialista em gerenciamento de Unidades de Terapia Intensiva do país.

Com a intenção de salvar 50 mil vidas por ano e cuidar de mais de 10 milhões de passoas, a Intensicare visa levar a hospitais privados e públicos serviços médicos de qualidade reconhecida. Com resultados consistentes e satisfação dos usuários, são mais de 10 anos de história no ramo, atuando em sete estados (mais o Distrito Federal).

